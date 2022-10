Mariborska LPR zbira podpise proti prostorskemu načrtu

Maribor, 14. oktobra - Mariborska Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) in njena kandidatka za županjo Lidija Divjak Mirnik sta danes začeli zbirati podpise občank in občanov proti predlogu novega občinskega prostorskega načrta. Po besedah županske kandidatke nasprotujejo tako njegovi vsebini kot načinu njegovega sprejemanja.