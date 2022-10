Zelenski v nagovoru Svetu Evrope pozval h kaznovanju Rusije

Strasbourg, 13. oktobra - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope pozval k sojenju "vsakemu agresorju in klavcu" in ponovil željo po vzpostavitvi posebnega mednarodnega sodišča. Ob tem je pozval tudi k dobavi sistemov zračne obrambe za Ukrajino in dodal, da imajo trenutno le deset odstotkov zmogljivosti, ki jih potrebujejo.