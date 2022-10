V Ukrajini novi ruski raketni napadi

Kijev, 13. oktobra - Ukrajinske oblasti so danes poročale o novih ruskih raketnih napadih na več mest v državi. Cilj naj bi bila predvsem kritična infrastruktura, o žrtvah pa zaenkrat ne poročajo. Proruske separatistične sile na vzhodu ukrajinske regije Doneck pa so medtem sporočile, da so zavzele dve vasi v bližini industrijskega mesta Bahmut.