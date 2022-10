Muta, 16. oktobra - Z ureditvijo velike dvorane za koncerte in druge prireditve so na Muti zaključili večletno obnovo graščine Kienhofen, skupno vredno okoli 2,3 milijona evrov z DDV. Občina je obnovo objekta v središču kraja, v katerem ima prostore tudi občinska uprava, financirala iz več virov. Finančno gledano je to drugi največji projekt v občini v zadnjih letih.