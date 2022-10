V Srbiji v nesreči na visečem mostu najmanj dve smrtni žrtvi

Čačak, 13. oktobra - Pri samostanu Jovanje na jugozahodu Srbije se je danes pretrgal viseči most, pri tem pa sta umrli najmanj dve osebi. Gre za ženski srednjih let, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Nesreča se je zgodila dopoldne, ko je bilo na mostu več deset ljudi, ki so nameravali obiskati samostan.