Na simpoziju Vodni dnevi o pravici do pitne vode

Rimske Toplice, 13. oktobra - Na simpoziju Vodni dnevi v Rimskih Toplicah so danes opozorili na temeljno pravico državljanov do pitne vode. Po besedah Vasilke Sancin z ljubljanske pravne fakultete je nesprejemljivo, da romsko prebivalstvo ponekod nima dostopa do nje. Slišati je bilo tudi opozorilo, da zakon o podnebnih spremembah, ki je v pripravi, vode sploh ne omenja.