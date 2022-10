Pirc Musarjeva, Logar in Brglez na soočenju Amcham o potrebah gospodarstva

Ljubljana, 13. oktobra - Predsedniški kandidati Nataša Pirc Musar, Anže Logar in Milan Brglez so na poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (Amcham Slovenija) med drugim soočili poglede na potrebe gospodarstva. Predsednika republike vidijo kot spodbujevalca družbenega dialoga o ukrepih za gospodarsko konkurenčnost in drugih pomembnih vprašanjih.