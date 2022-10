Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 13. oktobra - Indeks SBI TOP v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobiva 0,33 odstotka. Nad izhodišče so indeks potisnile Petrolove delnice, ki so zaenkrat pridobile skoraj dva odstotka in so poleg Krkinih najprometnejše. Delnice novomeškega farmacevta so sicer edine v prvi kotaciji z negativnim predznakom.