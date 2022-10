Na konferenci za nujne korake pri gradnji inteligentnega zdravstva

Ljubljana, 13. oktobra - Nove tehnologije in smernice razvoja v zdravstvu so realnost, vprašanje pa je, koliko znanja, denarja in energije bomo namenili zanje, je na hibridni konferenci eZdravje - Inteligentno zdravstvo prihodnosti dejal Igor Zorko iz Gospodarske zbornice Slovenije. Med drugim pa je bilo slišati tudi poziv državi, naj stori konkreten korak v tej smeri.