Sabotaža na naftovodu Družba po oceni poljskega upravljavca malo verjetna

Varšava, 13. oktobra - Sabotaža na poljskem delu naftovoda Družba, ki poteka med Rusijo in Nemčijo in na katerem je pred mestom Plock v torek zvečer prišlo do puščanja, je malo verjetna, so danes sporočili iz poljskega upravljavca naftovodnega omrežja PERN. V teku je podrobnejša analiza za ugotovitev vzroka poškodbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.