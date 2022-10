Z novim združenjem do večje pridelave v sodobnih rastlinjakih

Ljubljana, 13. oktobra - Da bi povečali pridelavo slovenske zelenjave in sadja v sodobnih rastlinjakih z najnovejšimi tehnologijami in jo zagotovili v ponudbi skozi vse leto, so v okviru Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS ustanovili novo Združenje pridelovalcev v sodobnih rastlinjakih. Za predsednika so izvolili Draga Belca iz podjetja Cornus.