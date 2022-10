Bolnišnico v Rovinju bodo ogrevali z morsko vodo

Rovinj, 13. oktobra - Specializirana bolnišnica za ortopedijo in rehabilitacijo v Rovinju bo uvedla nov sistem ogrevanja s toplotno energijo iz morja, poročajo hrvaški mediji. Za pilotni projekt, vreden skoraj milijonov evrov, so prejeli 85 odstotkov nepovratnih evropskih sredstev, cilj projekta pa je večja energetska učinkovitosti in prihranek pri ogrevanju.