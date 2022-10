V sredo potrdili 2156 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 13. oktobra - V sredo so v Sloveniji ob 930 PCR-testih in 8288 hitrih antigenskih testih potrdili 2156 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje so bili v sredo zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitalizirani 104 bolniki, kar je eden manj kot dan prej, na intenzivni negi pa 21, kar je enako. Umrla sta dva bolnika s potrjeno okužbo.