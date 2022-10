Agrokor dokončno ugasnil

Zagreb, 13. oktobra - Postopek izredne uprave nad prezadolženim hrvaškim koncernom Agrokor, ki se je začel 10. aprila 2017, je končan. V tem času so uspešno prestrukturirali njegovo poslovanje vključno s slovenskim Mercatorjem. V postopku so poplačali dolgove do malih dobaviteljev, ostali upniki so bili poplačani v povprečju 60-odstotno.