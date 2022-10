Kitajsko podjetje v Srbiji v piramidni prevari oškodovalo več kot 100.000 ljudi

Beograd, 13. oktobra - Kitajsko podjetje Kangaroo treasure je od marca do konca avgusta letos v piramidni prevari oškodovalo več kot 100.000 Srbov. Oškodovanci so izgubili od nekaj deset tisoč do nekaj milijonov dinarjev (od približno 170 do 30.000 evrov), predstavniki podjetja pa so po šestih mesecih izginili z njihovim denarjem, je poročal srbski portal Nova.rs.