Colorado Avalanche pod strop dvignili prapor, nato premagali Chicago

Denver, 13. oktobra - Artturi Lehkonen in Valerij Ničuškin sta vsak zadela po dvakrat z igralcem več na ledu, Mikko Rantanen je dodal štiri podaje in hokejisti Colorado Avalanche so z zmago začeli obrambo naslova. Zmagovalci Stanleyjevega pokala so na prvi tekmi nove sezone s 5:2 premagali Chicago Blackhawks.