Donald Trump se bo moral zagovarjati v tožbi zaradi obrekovanja

New York, 13. oktobra - Ameriški zvezni sodnik Lewis Kaplan je v sredo razsodil, da bo moral bivši predsednik ZDA Donald Trump prihodnji teden v New Yorku pod prisego odgovarjati na vprašanja v postopku tožbe zaradi obrekovanja. To je proti njemu vložila ameriška pisateljica, ki ga je pred tem obtožila posilstva, Trump pa je njo nato označil za lažnivko.