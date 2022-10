Države G7 Ukrajini obljubile nadaljevanje finančne pomoči

Washington, 13. oktobra - Finančni ministri in centralni bankirji držav članic skupine najbogatejših držav sveta G7 so po sestanku v sredo ob robu zasedanja Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke v Washingtonu obljubili, da bodo s finančno pomočjo stali ob strani Ukrajini, dokler bo to potrebno.