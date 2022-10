Primorski gospodarstveniki izpostavili težave z energetsko krizo

Dobrovo, 12. oktobra - V Vipolžah v Goriških Brdih so se predstavniki podjetij in zbornic danes zbrali na 26. srečanju gospodarstvenikov Primorske. Gosta tokratnega srečanja sta bila tudi predsednik vlade Robert Golob in gospodarski minister Matjaž Han. Na forumu so gospodarstveniki izpostavili predvsem težave zaradi energetske draginje.