Večer o nejevolji upokojencev (13. 10.)

Maribor, 12. oktobra - Tanja Fajnik Milakovič v komentarju Preračunavanje piše o tem, da so upokojenci nezadovoljni z odločitvami vlade glede višine pokojnin. Nejevoljni so, ker bo naslednje leto letni dodatek izplačan v petih različnih zneskih in bo le za pet evrov višji kot letos, še bolj pa so nezadovoljni zaradi čakanja na izredno uskladitev pokojnin.