Svetovni dan vida in mednarodni dan bele palice priložnost za osveščanje o pomenu zdravja oči

Ljubljana, 13. oktobra - Svetovni dan vida, ki ga obeležujemo danes, in mednarodni dan bele palice, ki bo v soboto, sta namenjena osveščanju o pomenu zdravja oči ter o beli palici kot simbolu večje samostojnosti slepih in slabovidnih. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ob tem opozarjajo, da imajo ljudje še vedno premalo znanja o slepoti in slabovidnosti.