V Gleju premiera radijske igre na temo odnosa med psihopatom in žrtvijo

Ljubljana, 13. oktobra - V gledališču Glej bodo drevi v živo izvedli novo radijsko igro Lotosov cvet, ki jo bo obenem prenašal program Ars. Protagonista igre avtorja Iztoka Jereba v režiji Brine Rafaele Klampfer sta žrtev in njen rabelj, mlado dekle in njen ugrabitelj. Radijska igra je "pretresljiva, subtilna in natančna študija psihopatologije", so zapisali v Gleju.