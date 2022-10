Gospodarsko razstavišče odpira vrata mednarodnemu sejmu Varnost in Preventiva

Ljubljana, 13. oktobra - Danes in v petek bo v organizaciji Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in Slovenskega združenja za požarno varstvo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal mednarodni sejem Varnost in Preventiva. Gre za prvi tovrstni in hkrati največji dogodek na področju varnosti pri delu in varstva pred požarom pri nas v zadnjih letih.