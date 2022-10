Ljubljanska univerza gosti prvo mednarodno konferenco o komuniciranju znanosti

Ljubljana, 13. oktobra - Na Univerzi v Ljubljani v sodelovanju s strokovno spletno revijo Alternator Misliti znanost ter javnim zavodom Muzej in galerije mesta Ljubljane danes in v petek organizirajo mednarodno konferenco o komuniciranju znanosti z naslovom Ponovno odkrivanje komuniciranja znanosti? Gre za prvi dogodek te vrste pri nas, so sporočili z univerze.