Na srečanju predsednic parlamentov EU o pomoči beguncem iz Ukrajine

Bruselj, 12. oktobra - Na srečanju predsednic parlamentov Evropske unije so danes v Bruslju razpravljali o humanitarnem položaju in pomoči ukrajinskim beguncem v članicah EU, zlasti o njihovi integraciji ter dostopu do socialne zaščite. Srečanja se je v imenu slovenske predsednice DZ udeležila podpredsednica DZ Nataša Sukič.