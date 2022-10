Na kariernem sejmu bo nove kadre iskalo več kot 90 podjetij

Ljubljana, 13. oktobra - Cankarjev dom v Ljubljani bo danes gostil Karierni sejem zaposlitvenega spletnega portala Moje delo. Nove zaposlene bo iskalo več kot 90 domačih in tujih podjetij, obiskovalce pa čakajo tudi predavanja in delavnice o poslovni komunikaciji, mreženju, vztrajnosti, samozavesti in kreativnosti.