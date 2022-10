Pahor pozdravil predlog o dodelitvi statusa kandidatke za članstvo Bosni in Hercegovini

Ljubljana, 12. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor pozdravlja današnjo odločitev Evropske komisije, da Evropskemu svetu predlaga dodelitev statusa države kandidatke Bosni in Hercegovini. Kot so poudarili v predsednikovem uradu, ima ta odločitev velik pomen za mir in stabilnost na Zahodnem Balkanu.