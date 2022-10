Tekmovalca s svetovnega prvenstva v oranju pri ministrici Šinko

Ljubljana, 12. oktobra - Kmetijska ministrica Irena Šinko je danes sprejela delegacijo, ki je Slovenijo septembra na Irskem zastopala na svetovnem prvenstvu v oranju in zabeležila zelo dobre rezultate. Ministrica je izpostavila trud, ki so ga tekmovalci vložili v to tekmovalno kmetijsko panogo, in pozdravila osvojeno medaljo, so sporočili z ministrstva.