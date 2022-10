Janković vložil kandidaturo za župana Ljubljane

Ljubljana, 12. oktobra - Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković je danes s podpisi občanov vložil kandidaturo za šesti mandat. Tudi tokrat pričakuje zmago v prvem krogu in večino v mestnem svetu. O podpori se je pogovarjal tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom, je dejal. Gibanje Svoboda bo o tem odločilo do konca tedna, so sporočili iz stranke.