Na okrogli mizi o nujnosti konkretnega ukrepanja glede prekarnega dela

Ljubljana, 12. oktobra - Problem prekarnega dela je treba začeti naslavljati konkretno po primerih, splošnih razprav je bilo dovolj, so se strinjali na okrogli mizi v okviru posveta o draginji, energetski krizi in prekarnosti danes v Ljubljani. Država bo vodila z zgledom, napoveduje. V gospodarstvu so za sankcioniranje deviacij, ne dodatno normiranje.