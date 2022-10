Ljubljanska borza: SBI TOP ob skromnem prometu z rastjo

Ljubljana, 12. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,68 odstotka, pri čemer so se podražile vse delnice oz. se jim tečaj ni spremenil. Najvišjo rast so dosegle delnice Krke, za katere je bilo tudi največ zanimanja. Trgovanje je bilo sicer skromno, borzni posredniki so sklenili za skupaj 393.000 evrov poslov.