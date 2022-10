Ob ceni košarice osnovnih živil v prihodnje tudi analiza porekla

Ljubljana, 12. oktobra - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je s člani sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov danes govorila o aplikaciji za primerjavo cen osnovnih živil na portalu nasasuperhrana.si. V prihodnje bo v pregledovalniku objavljena tudi analiza porekla izdelkov v posameznih košaricah, so napovedali na ministrstvu.