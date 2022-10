Ilešič Čujovič: V pogajanjih smo na točki nič

Ljubljana, 12. oktobra - Sindikati zdravstva in socialnega varstva ter vlada danes na pogajanjih niso dosegli napredka. Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič je po pogajanjih ugotavljala, da so "na točki nič". Po njenih besedah so bile reakcije na njihovi strani danes precej burne. Ob tem ne izključuje možnosti zaostrovanja.