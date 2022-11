Predsedniške volitve: V času Pahorjevega predsedovanja več novosti na domačem in mednarodnem političnem parketu

Ljubljana, 3. novembra - Predsednik republike Borut Pahor je v svojih dveh mandatih na tej funkciji uvedel tudi nekatere novosti v domačih in mednarodnih političnih krogih. Med njimi so denimo ustanovitev in vodenje pobude Brdo-Brioni, vsakoletno srečanje štirih predsednikov in ustanovitev stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko.