Zanimivosti iz predsedniške palače: Predsednik republike o politiki in drugih temah tudi z otroki in mladimi

Ljubljana, 1. novembra - Aktualni predsednik republike Borut Pahor se je poskušal v svojem mandatu s svojimi dejavnostmi približati tudi otrokom in mladostnikom. Obiskal je številne vrtce in šole, zbira risbice in druge izdelke, ki jih zanj ustvarijo otroci, z mladimi pa se je po šolah in drugih ustanovah večkrat sestal tudi na tematskih pogovorih.