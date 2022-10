Zanimivosti iz predsedniške palače: Med protokolarnimi darili tudi miniatura Tadž Mahala in lipicanec

Ljubljana, 20. oktobra - Državniki si ob uradnih, delovnih in zasebnih obiskih izmenjajo protokolarna darila, ki so pomembna promocija države. V uradu predsednika republike tako izbirajo darila s slovensko dediščino, pogosto so to tradicionalni izdelki, med manj običajnimi pa je denimo lipicanec. Med prejetimi darili pa je najti miniaturo Tadž Mahala in pozlačeno žogo.