Ustavno sodišče del zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti razglasilo za protiustaven

Ljubljana, 12. oktobra - Ustavno sodišče je odločilo, da je del zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti v neskladju z ustavo. Pobudniki so bili geodeti, ki so očitali, da je zakon v celoti ukinil poklic geodeta z izkaznico ter jim s tem onemogočil opravljanje dela oziroma izvajanje poslovne dejavnosti, posledično pa so socialno ogroženi.