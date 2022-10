Novi ruski raketni napadi v Ukrajini terjali najmanj sedem smrtnih žrtev

Kijev, 12. oktobra - Ukrajinske oblasti so danes poročale o novih ruskih raketnih napadih na več mest v državi. V napadu na tržnico v mestu Avdijivka je bilo ubitih najmanj sedem ljudi, še osem pa ranjenih. V obstreljevanju mesta Nikopol so bile ranjene tri osebe, rakete pa naj bi zadele tudi Zaporožje in Herson, kjer zaenkrat o žrtvah ne poročajo.