Odbor DZ za delo skozi predloga proračunov za prihodnji dve leti

Ljubljana, 12. oktobra - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide se je na današnji nujni seji seznanil s predlogom sprememb proračuna za leto 2023 in predlogom proračuna za leto 2024. V opoziciji je bilo največ zaskrbljenosti na račun sredstev za starejše, ostre puščice pa so letele tudi na znižanje zneska za aktivno politiko zaposlovanja v letu 2023.