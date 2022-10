Jadralski zlati pokal prestavljen

Portorož, 12. oktobra - Organizatorji jadralskega zlatega pokala SSL so zaradi tehničnih in logističnih izzivov prestavili finale, ki je bil načrtovan med 28. oktobrom in 20. novembrom v Bahrajnu. Novi termin še ni znan, več o tej odločitvi pa bodo v ponedeljek v Portorožu povedali člani slovenske ekipe Krpani 1860, ki so si finale zagotovili julija v Švici.