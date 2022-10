Slovenska jadrnica Way of Life ob četrto mesto zaradi neprijavljenega člana

Koper, 12. oktobra - Mednarodna žirija je v torek pozno popoldne diskvalificirala jadrnici Arca in slovensko Way of Life, ki sta minuli konec tedna na jadralni regati Barkovljanka v Tržaškem zalivu zasedli drugo oziroma četrto mesto. Slovenska je proti tržaški Arci vložila dva protesta, italijanska pa enega proti Way of Life.