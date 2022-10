Ajdovski taborniki praznujejo 70-letnico delovanja

Ajdovščina, 15. oktobra - Društvo tabornikov Rod Mladi bori Ajdovščina letos praznuje 70 let delovanja. V ta namen danes pripravljajo celodnevno prireditev, ki se bo zaključila s proslavo in pesmijo ob tabornem ognju, s katero želijo obiskovalcem in mimoidočim predstaviti taborniško življenje.