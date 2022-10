Radio Ognjišče: Vrhovni sodnik Jan Zobec vložil tožbo zoper odločitev komisije Sodnega sveta

Ljubljana, 12. oktobra - Vrhovni sodnik Jan Zobec je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal, da izpodbija odločitev komisije za etiko in integriteto, ki deluje v okviru Sodnega sveta. Komisija Zobcu očita, da je v intervjuju za spletni portal Siol kršil dve načeli kodeksa sodniške etike, ki se nanašata na odnos sodnikov do sodelavcev in strank ter varovanje ugleda sodstva.