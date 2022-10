Okrogla miza: Energetska kriza ne sme zavreti zelenega prehoda

Ljubljana, 12. oktobra - Medtem ko se soočamo z energetsko krizo in poskušamo čim bolj omiliti njene posledice za prebivalce in gospodarstvo, pa srednje- in dolgoročno ne smemo skreniti z začrtane poti. Zeleni prehod moramo izvesti, so soglašali sogovorniki na okrogli mizi o oskrbi z energenti. Prostora za varčevanje je veliko, je bilo slišati.