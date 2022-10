Mestne občine za višje povprečnine in zaščitne ukrepe zaradi energetske krize

Ljubljana/Koper, 12. oktobra - Župani mestnih občin so se na torkovi izredni skupščini Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) zavzeli za višjo povprečnino, kot jo za leti 2023 in 2024 predlaga vlada. Opozorili so tudi, da naraščajoči stroški energije ogrožajo delovanje javnih zavodov s področja kulture in športa, zato so po njihovem mnenju potrebni zaščitni ukrepi.