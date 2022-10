Mladinskim knjižničarjem predstavili izbrani knjigi projekta Rastem s knjigo

Ljubljana, 12. oktobra - Šolski in mladinski knjižničarji so se seznanili z izbranima knjigama, ki sta izšli v okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo za novo šolsko leto. Za letošnje šolsko leto sta bili izbrani knjigi Reformatorji v stripu avtorja Boštjana Gorenca - Pižame in ilustratorja Jake Vukotiča ter Balada o drevesu Mateje Gomboc.