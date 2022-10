Philips v tretjem četrtletju s padcem prodaje

Amsterdam, 12. oktobra - Nizozemski velikan Philips, ki se ukvarja s proizvodnjo medicinske opreme in izdelkov za osebno higieno, je v tretjem četrtletju zabeležil petodstotni padec prodaje. Na rezultat so vplivale predvsem težave v dobavnih verigah in rezervacija sredstev v višini več kot milijarde evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.