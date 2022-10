Na okrogli mizi o dezinformacijah poudarili nujnost sistemskega odziva na lažne novice

Ljubljana, 12. oktobra - Sodelujoči na današnji okrogli mizi so izpostavili nevarnost lažnih novic in dezinformacij za stabilnost evropskih družb ter pozvali k takojšnim sistemskim ukrepom na področju boja proti dezinformacijam. Države, kot sta Rusija in Kitajska, se po mnenju govorcev teh metod pogosto poslužujeta, EU in Slovenija pa se še vedno odzivata prepočasi.