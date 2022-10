Odbor za izobraževanje skozi predloga proračunov

Ljubljana, 12. oktobra - Odbor DZ za izobraževanje se je seznanil s predlogoma proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, ki prinašata zvišanje sredstev, namenjenih področjem izobraževanja, znanosti in športa, na 2,7 oz. 2,8 milijarde evrov. Poslanci so bili s predlogoma načeloma zadovoljni, so pa imeli nekaj pomislekov glede višine sredstev na nekaterih postavkah.