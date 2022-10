Živa Dvoršak najbolj vroče železo v deželi faraonov

Ljubljana, 12. oktobra - Pred slovenskimi strelkami in strelci so po nedavnem evropskem prvenstvu na 25 in 50 metrov v Vroclavu ter svetovnem prvenstvu v trapu v Osijeku in evropskem prvenstvu v trapu v Larnaki novi izzivi. V naslednjih dveh tednih bodo nastopili na svetovnem prvenstvu na 10, 25, 50 in 300 metrov v Kairu.